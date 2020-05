PSVR : Vader Immortal arrive sur PS4 PSVR : Vader Immortal arrive sur PS4

Il y aura de quoi s'occuper sur le PlayStation VR cet été puisqu'en plus de Pistol Whip sans oublier Iron Man qui devrait se placer pendant les prochaines semaines, voilà que Disney nous annonce le portage PS4 de Vader Immortal : A Star Wars VR Series, donc également pour la saison estivale.



Un titre en format épisodique déjà disponible sur PC et qui du coup sortira sur la console de Sony directement en version complète, donc trois épisodes et un mode dojo.