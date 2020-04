Microsoft revendique plus de 10 millions d'abonnés Xbox Game Pass Microsoft revendique plus de 10 millions d'abonnés Xbox Game Pass

Microsoft a dévoilé ses résultats fiscaux pour le premier trimestre 2020 et c'est donc avec une belle ironie que nous pouvons constater que l'épidémie en cours a permis au constructeur de limiter la casse sur son secteur JV dont le CA reste finalement stable avec près de 2,35 milliards de dollars.



Car oui, comme pour Sony (dont nous aurons prochainement les chiffres), Microsoft doit naturellement faire face à une fin de génération et donc un évident recul des ventes de machines (-20 % sur le CA) mais alors que les divers abonnements sont habituellement susceptibles de suivre cette chute, le confinement généralisé a poussé bien des joueurs à se mobilier autour de leur manette (ou clavier/souris) : un record de 90 millions d'utilisateurs actifs pour le Xbox Live, PC inclus, et surtout plus de 10 millions d'abonnés Xbox Game Pass.



Une bien belle affaire, surtout si on la compare à d'autres services du même type (1 million pour le PS Now, autant pour Stadia, et 5 millions pour l'EA Access), ce qui ne doit pas nous faire oublier qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, et que ces 10 millions d'abonnés incluent évidemment ceux qui ont pris des offres en promo, ainsi que ceux qui ont misé sur le Xbox Game Pass Ultimate. Ceci expliquant pourquoi MS ne communique plus sur le nombre d'abonnés Gold.



Et pour sortir rapidement sortir du cadre JV tout en restant dans les conséquences de l'épidémie, le secteur Azure (Cloud) continue d'exploser avec un +15 % du CA : 35 milliards de dollars pour ce seul premier trimestre, dont presque 11 milliards en bénéfice net.