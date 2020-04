Ghost of Tsushima est officiellement reporté Ghost of Tsushima est officiellement reporté

Ce n'est évidemment pas une surprise quand on en a vu aussi peu à seulement deux mois de la sortie, surtout après l'affaire The Last of Us II : l'exclusivité PlayStation 4 Ghost of Tsushima ne sortira pas le 26 juin comme attendu mais en plein milieu de l'été, et plus exactement le 17 juillet.



L'équipe s'excuse mais tout le monde comprendra l'actuel problématique du télétravail qui ne peut pas tout résoudre sur ce type de chantier, même dans la dernière ligne droite.