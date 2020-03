Trois compiles 2K le même jour sur Switch (+ les autres annonces du Direct Mini)

On ne sait pas trop ce qui est passé par la tête de 2K Games mais l'éditeur a souhaité sortir trois portages Switch le même jour, donc le 29 mai, avec tout d'abord la(1, 2 et Pre-Sequel) mais égalementet(avec ses DLC donc).A noter que Virtuos, studio qui n'a plus rien à prouver pour ses transferts Switch, s'occupera des deux derniers cités.Quelques autres annonces du Direct Mini :- Présentation du DLC 3 de(dispo maintenant).- Déjà disponible sur l'Appel Arcade, le jeu d'exploration sous-marinevient d'être lancé sur l'eShop.- Nintendo nous refait le coup du petit projet sorti de nulle part :est disponible dès maintenant sur l'eShop.- Le Direct japonais a permis d'apprendre l'arrivée depour la fin d'année.Et petit planning coté tiers :(disponible)(bientôt disponible)(27 mars)(24 avril)(27 mai)(mai)(5 juin)(25 juinà(30 juin)(printemps)(printemps)(7 juillet)(2020)(2020)(fin d'année)(fin d'année)