Remedy lance deux chantiers Next Gen aux cotés d'un ''éditeur majeur'' Remedy lance deux chantiers Next Gen aux cotés d'un ''éditeur majeur''

Les bonnes ventes de Control ont assuré l'avenir de Remedy qui annonce avoir signé un joli partenariat avec un « éditeur majeur » pour le développement de deux projets, permettant d'ailleurs de balayer toutes rumeurs d'un rachat par Sony puisque chacun de ces titres sera multi-supports, et plus précisément sur PC et « consoles de prochaine génération ».



Et le contrat a de quoi être juteux pour l'équipe derrière Alan Wake et Quantum Break puisque le mystérieux éditeur leur enlève toutes prises de risque : le mécène finance la totalité des projets, tandis que Remedy récupérera 50 % des revenus tout en gardant les droits autour des licences en question.



Il va falloir maintenant se montrer patient avant d'en voir la couleur.