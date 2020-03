Valve revient sur les rumeurs concernant ses propres licences (Left 4 Dead 3, Portal VR...) Valve revient sur les rumeurs concernant ses propres licences (Left 4 Dead 3, Portal VR...)

Pour fêter la sortie de Half-Life Alyx sur PC (qui a accueilli de superbes critiques), Chris Remo et Robin Walker de Valve ont accordé une interview à IGN pour revenir sur les nombreuses rumeurs autour de franchises dont on aimerait bien le retour… et il faut croire qu'on va attendre encore un peu :



- Des rumeurs ont attesté qu'un Left 4 Dead 3 était en développement : ça n'a jamais été le cas.

- On nous explique que la rumeur venait du fait que des responsables techniques sont bien retournés sur cette série (et plus particulièrement le premier opus) non pas pour un nouvel épisode mais pour effectuer des tests pour le moteur Source Engine 2.

- Concernant les rumeurs sur Portal VR, cela venait du fait que là encore, il y a eu beaucoup de prototypes pour savoir vers quelle licence allait s'attarder Valve pour un gros projet. Et comme vous le savez aujourd'hui, c'est finalement Half-Life qui fut sélectionné.

- Du coup, et là encore pour répondre à d'autres rumeurs, non, il n'y a pas actuellement trois autres projets VR en cours chez Valve : toutes les équipes du secteur se sont tournées exclusivement sur Alyx. En revanche, pour l'avenir, on nous indique que cela prendra du temps (4 ans de chantier pour Alyx).





Enfin, Gabe Newell a voulu de son coté expliqué qu'il y avait une bonne raison derrière l'annulation à l'époque de Half-Life 2 : Episode 3. Il faut prendre en compte que Valve considérait au début des années 2000 avoir fait une erreur en voulant développer un jeu Half-Life (le 2 en l'occurrence) simultanément avec son propre moteur (le premier Source Engine donc). Le genre de chantier à problèmes, qui en plus traîne clairement en longueur, et l'éditeur avait ensuite comme mot d'ordre de terminer un moteur avant de commencer à penser aux jeux qui tourneront dessus.



De fait, quand Half-Life 2 : Episode 3 était à l'esprit et que Valve pensait dans le même temps à lancer le chantier Source Engine 2, il n'a pas fallu longtemps avant que le choix soit fait de mettre le premier à la corbeille, et qu'importe la frustration des fans ou l'éventuel impact financier. Car pour Newell, les jeux Half-Life doivent être des porte-étendards de nouvelles technologies pour marquer les esprits, pas juste « aider à faire des chiffres trimestriels ».



Et Half-Life 3 ? Alors là...