The Wonderful 101 Remaster balance ses specs

La campagne Kickstarter dea un peu levé le pied avec son surprenant démarrage : nous en sommes tout de même à presque 1,3 millions d'euros, sur les 44.000 d'intentions souhaités, juste pour savoir au départ si des fans étaient intéressés par le retour de ce titre. Ça semble être le cas.Bref, Platinum Games profite de ce deuxième jour pour livrer les specs attendus pour ce titre qui arrivera donc sur trois supports en avril prochain.Sur Switch :- 720p en nomade, 1080p en dock- objectif 60FPSSur PlayStation 4 :- 1080p sur standard, 2160p sur Pro- objectif 60FPSSur PC/Steam :- 1080p et compatibilité écran-large- objectif 60FPSDonc le même frame-rate pour tous si tout va bien, et donc supérieur à la version Wii U qui jouait le yo-yo entre 30 et 60 à longueur de temps. On notera en passant que l'argent actuellement récolté a validé le mode bonus Time Attack, et que c'est une question de temps avant de pouvoir débloquer une simili aventure bonus en 2D. En poussant encore, une OST remixée (avec un « invité spécial ») sera ajouté, sachant que d'autres paliers seront probablement vite annoncés.