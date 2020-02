Kingdom Hearts : la méga-compile sur PS4 Kingdom Hearts : la méga-compile sur PS4

Alors que les deux premières compilations de la saga vont enfin débarquer sur Xbox One (manque une date), Square Enix va offrir une grosse cure de rattrape aux retardataires en annonçant une boîte sur PS4 incluant la totale ou presque : ne manque que le récent DLC ReMind.



A l'intérieur, vous y trouverez donc :



- Kingdom Hearts 1.5 HD Remix

- Kingdom Hearts 2.5 HD Remix

- Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue

- Kingdoim Hearts III



Le tout pour 49,99$ et si on met le prix en dollars, c'est que seuls les USA sont pour l'heure concernée par une sortie prévue le 17 mars prochain.