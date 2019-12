UK : la Xbox One remporte le Black Friday UK : la Xbox One remporte le Black Friday

On savait déjà que la Switch avait remporté le Black Friday US mais du coté du Royaume-Uni, c'est la Xbox One qui ressort vainqueur de cette semaine à grosses promotions, notamment grâce au modèle Digital que l'on pouvait récupérer pour l'équivalent de 120-130€ avec trois jeux dématérialisés.



Au total, la console de Microsoft (toutes versions confondues) a tapé plus de 100.000 ventes, juste devant la Switch qui a également bénéficié de soldes sans en avoir la même ampleur : on retiendra surtout le modèle Lite à 179,99€. Notons que malgré ce classement identique à l'année 2018, la One est en baisse, et la Switch en hausse.



Enfin, c'est la PS4 qui termine le podium avec environ 60.000 ventes, elle aussi en baisse.



L'évolution des ventes 2019 de consoles en UK par rapport à 2018 :



- PlayStation 4 : -45 %

- Xbox One : -35 %

- Nintendo Switch : +13 %



(Source : GamesIndustry)