Square Enix : le line-up pour la Jump Festa Square Enix : le line-up pour la Jump Festa

Dans la dernière ligne droite qui nous sépare de 2020, quelques rendez-vous sont à prendre pour l'actualité avec en ligne de mire les Game Awards de la semaine prochaine mais aussi la Jump Festa (21 au 22 décembre), où l'on sait déjà que Capcom aura apparemment un mot à dire puisque deux de ses titres n'ont pas encore été annoncés.



En attendant d'en savoir plus, c'est Square Enix qui vient dresser son line-up où nous sommes désormais certain de repartir avec de nouveaux trailers pour Final Fantasy VII (3 mars) et Trials of Mana (24 avril) même si les plus gros honneurs seront pour le monde mobile avec plusieurs présentations sur scène pour parler du suivi.



Le line-up de Square Enix :



- Final Fantasy VII Remake : trailer

- Final Fantasy Crystal Chronicles Remaster : trailer

- Trials of Mana : trailer



- Dragon Quest of the Stars : panel et trailer

- Final Fantasy Brave Exvius (+ War of the Visions) : panel et trailer

- Tatakae ! Dragon Quest Scan Battlers : panel et trailer



Notons que ce genre de listing n'est pas toujours exhaustif et il se peut parfois qu'une ou deux petites surprises viennent se greffer le moment venu. A ce propos, on se souviendra que Yosuke Saito a promis des nouvelles d'un certain Babylon's Fall « avant la fin d'année ».