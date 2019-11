Cyberpunk 2077 : CDPR ne ferme pas la porte à des versions dédiées à la PS5 et la Scarlett Cyberpunk 2077 : CDPR ne ferme pas la porte à des versions dédiées à la PS5 et la Scarlett

CD Projekt Red lancera son Cyberpunk 2077 le 16 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Sauf retard, c'est donc clair et signé mais vu le timing, des questions commencent à être soulevées concernant la prochaine génération de consoles qui arrivera environ 6 mois plus tard, et si l'on sait parfaitement que la rétrocompatibilité sera l'un des maîtres mots (pour la PlayStation 5 comme la Xbox Scarlett), cela n'empêchera pas à coup sûr de nombreux éditeurs/développeurs de proposer de nouvelles éditions tirant un peu plus partie des capacités de ces nouvelles machines.



Le directeur des finances Piotr Nielubowicz a donc été interrogé à ce sujet lors d'une conférence téléphonique faite aux investisseurs, et si CDPR ne ferme aucunement la porte à une édition boostée techniquement, il faudra en cas de pleine confirmation se montrer patient puisqu'il sera impossible de la livrer pour le lancement des deux machines.



« Nos jeux ont toujours été un peu en avance sur la technologie afin de tirer partie des PC puissants. Dans de nombreux domaines, nous sommes donc déjà prêts pour des specs plus élevées et techniquement, cela semble être faisable. […] Nous surveillons ça de près et on peut bien sûr dire qu'à un moment ou l'autre, nous allons travailler sur ces nouvelles machines, mais nous ne pouvons encore apporter de précisions sur le produit et surtout une quelconque date. Je dirais simplement que ça n'arrivera pas pour la fenêtre de lancement de ces consoles. C'est à peu près tout. »



Des chances donc, mais tout de même des priorités à prendre pour CD Projekt : après le lancement du dit-jeu, il faut encore travailler sur les futures grosses extensions, sans oublier le fameux multi dont on ne sait encore rien.