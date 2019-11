Final Fantasy VII Remake : des artworks, de nouveaux visuels et quelques informations [UP] Final Fantasy VII Remake : des artworks, de nouveaux visuels et quelques informations [UP]

C'est via le PlayStation Blog que Square Enix nous balance une vingtaine de nouveaux visuels pour Final Fantasy VII Remake, montrant en vrac du combat, le mini-jeu de fléchettes, l'invocation Chocobo le très joli menu des matérias, mais également une des nouveautés de ce remake : le système de compétences liées aux armes, clairement repris de FFIX.



Car comme ce dernier, les armes proposeront une compétence bonus qui devra être utilisée un certain nombre de fois pour être définitivement apprise par son possesseur, et ensuite utilisable à loisir même une fois que vous aurez changé d'arme.



On revient également sur le système de combat dit « CLASSIC » qui différera du nouveau temps réel, revenant en une sorte d'ATB où les personnages bougent et frappent automatiquement, le joueur devant attendre que les jauges se remplissent pour utiliser un objet, une magie ou une compétence. Enfin, le bouton triangle offrira une capacité unique en fonction du combattant. Cloud par exemple peut passer en mode « Punisher », réduisant sa vitesse de combat mais augmentant la force de ses coups standards.



Sortie prévue le 3 mars 2020 sur PlayStation 4.



UPDATE

- Tetsuya Nomura confirme que le chantier de la Partie 2 a véritablement débuté.