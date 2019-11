Charts UK : Shenmue III se pose discrètement Charts UK : Shenmue III se pose discrètement

Nous sommes lundi et l'institut Chart Track vient poser son nouveau rapport pour les ventes UK de la semaine dernière, avec une chute généralisée mais moindre selon les concernés. Par exemple, Modern Warfare baisse seulement de 16 %, ce qui le fait grimper à la première place. Pokémon Epée & Bouclier lui baisse en moyenne de 60 % selon la version, ce qui reste mieux que le record Soleil & Lune qui avait chuté de 70 % dès la deuxième semaine, avec comme d'habitude une part du dématérialisé bien moindre.



Le groupe note tout de même qu'il s'agit d'une excellente semaine pour la Switch qui a bénéficié des promotions pré-Black Friday. La console a eu droit à un boost, et énormément de jeux phares de la machine sont en hausse : Luigi's Mansion 3 (+11%), Mario Kart 8 Deluxe (+26%), Minecraft (+43%)…



Forcément plus discret, Shenmue III démarre tranquillement à la 17ème place, avec un score légèrement supérieur au remaster HD de Shenmue I & II.



1. Call of Duty : Modern Warfare (+3)

2. Star Wars Jedi : Fallen Order (=)

3. Pokémon Epée (-2)

4. FIFA 20 (+1)

5. Pokémon Bouclier (-2)

6. Luigi's Mansion 3 (=)

7. Mario Kart 8 Deluxe (+2)

8. Minecraft (+4)

9. Mario & Sonic aux JO 2020 (+1)

10. Fortnite : Darkfire Bundle (+3)