Cyberpunk 2077 : une potentielle monétisation pour le multi, mais ''de valeur''

Nous savons de manière pleinement officielle que Cyberpunk 2077 aura une expérience multijoueur à venir « après » le lancement (terme très vague), mais reste à savoir tout le reste, donc quand ça sortira exactement et surtout quelles orientations seront prises pour un développeur dont le savoir online se résume actuellement au Gwent.



Et à défaut de pouvoir creuser sur le sujet, Adam Kiciński de CDPR a néanmoins évoqué le fait que cette partie du jeu pourrait (contrairement au solo) bénéficier de micro-transactions ou en tout cas d'une quelconque forme de monétisation, mais sans trahir la politique première de l'entreprise.



« Concernant la monétisation autour de la partie multi de Cyberpunk, nous pensons qu'il est encore beaucoup trop tôt pour révéler les détails. Le projet en est à ses débuts et nous en sommes encore à de l'expérimentation. […] Pour l'heure, nous n'avons pas déterminés avec exactitude les directions à prendre, bien que l'on puisse au moins affirmer ouvertement que nous ne compromettrons pas notre ‘contrat avec les joueurs'. La monétisation sera intelligente, et nous veillerons à livrer, comme toujours, des choses de valeur en échange du paiement reçu. »



A partir de là, difficile de vraiment déterminer ce que l'équipe a en tête. De vraies « extensions multi » sont légitimement à proscrire car source de fracture pour la communauté, sans parler du fait que ce n'est plus du tout la norme à notre époque (même Call of a abandonné, c'est dire). Diverses formes de skins sont plus probables, méthode phare pour nourrir l'équipe en charge du suivi sans affecter l'équilibre du jeu, mais la « valeur » de la chose reste néanmoins très relative.



Le dernier point, pas impossible non plus, serait que Cyberpunk Multi soit tout simplement un jeu vendu à part, mais avec suivi gratuit et sans micro-transactions.



On reste donc dans la spéculation en attendant déjà d'aborder le solo, toujours signé pour le 16 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.