The Last of Us II : quelques concept-arts The Last of Us II : quelques concept-arts

Même si le chantier The Last of Us : Part II a réclamé trois mois supplémentaires pour boucler ses objectifs, pas sûr que Naughty Dog nous en montrera beaucoup plus d'ici le 29 mai afin de maintenir les surprises comme ils l'ont fait avec Uncharted 4, mais voici toujours pour grignoter une poignée de concept-arts supplémentaires pondus en collaboration avec la galerie d'art « Cook & Becker », dont l'une montrant un compagnon canin pour Ellie.



Une seule et unique question mérite donc d'être posée : si le chien est confirmé, va t-il survivre ?