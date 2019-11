Les nouvelles IP de Rare et Obsidian

Pendant queva poursuivre sa carrière encore un moment, Rare a donc dévoilé sa nouvelle IP avec, un jeu plus « terre à terre » qui semble avoir une composante multi/coop et dont on ignore encore les supports puisque le trailer évite de placer le moindre logo.Inversement, on sait du coté d'Obsidian que, un jeu de craft/survie/coop (créé par une petite team du studio) débutera bien sa carrière sur cette génération avec une sortie prévue pour le printemps 2020 via le programme Game Preview et Game Pass.sortira bien sur One (et PC).- Le développement dea été lancé avant le rachat de Microsoft.