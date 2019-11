GTA V dépasse tranquillement les 115 millions GTA V dépasse tranquillement les 115 millions

Take-Two a livré de nouvelles données pour ses gros succès, et l'on évoquera de suite un certain Grand Theft Auto V qui continue de faire dans l'indécence totale en dépassant les 115 millions de ventes, soit 5 millions de plus depuis mai dernier. Inarrêtable, et on continuera de se demander si un énième portage sur Next Gen ne va pas tomber en attendant une suite.



Et à part ça :



- Environ 7 millions de ventes pour Borderlands 3.

- 6 millions de ventes pour NBA 2K20 (mieux que le 2K19).

- 26,5 millions de ventes pour Red Dead Redemption 2.

- GTA Online rapporte plus que l'année dernière.



Enfin, pas de chiffre pour The Outer Worlds mais les ventes « dépassent les prévisions ».