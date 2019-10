Finalement, EA revient officiellement sur Steam Finalement, EA revient officiellement sur Steam

Tout comme Microsoft et Bethesda, Electronic Arts n'a donc pas souhaité plus longtemps faire route dans son coin sur le marché PC (ça ne rapporte pas assez), quand bien même l'éditeur pousse son offre Origin Access pour attirer du monde.



De fait, et les indices étaient nombreux à ce sujet depuis quelques temps, EA nous annonce officiellement son retour sur Steam, avec comme premier représentant (après huit ans d'absence) Star Wars : Jedi Fallen Order ce 15 novembre. D'autres titres comme Apex Legends, FIFA 20, Battlefield V et Les Sims 4 suivront rapidement, l'éditeur ayant l'intention de valider son abonnement EA Access sur la plate-forme de Valve courant 2020.



Oui, EA Access et non pas Origin Access car il s'agit bien de deux offres différentes et d'ailleurs, vos jeux déjà achetés sur Origin ne pourront être lancés sur Steam. Notons tout de même que du cross-play devrait rapidement être validé.