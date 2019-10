Chez Ubisoft, la remise en question après deux gros échecs (The Division 2 et Breakpoint) Chez Ubisoft, la remise en question après deux gros échecs (The Division 2 et Breakpoint)

Et si la vague de reports chez Ubisoft traduisait la volonté de revoir en profondeur ses titres, voir de commencer à mettre en place un changement de stratégie ?



En effet, l'éditeur a depuis le début de la génération énormément misé sur le concept de jeux à service (incluant la coop & co), ce qui leur a réussi un temps mais seul Rainbow Six Siege semble encore arriver à tenir la barre.



Dans la conférence faite aux actionnaires, Yves Guillemot vient en effet de reconnaître que The Division 2 pouvait être considéré comme un échec commercial, et que le constat n'est pas franchement mieux pour le récemment sorti Ghost Recon Breakpoint, qui en bonus s'est fait démonter par la critique (environ 60% sur Meta).



Et Ubisoft le reconnaît, si chacun de ces jeux possèdent des ajouts par rapport à leurs prédécesseurs, c'est loin d'être suffisant pour réellement marquer la différence (et donc le statut d'une suite), affirmant désormais vouloir réellement faire évoluer sa façon de faire.



Le reconnaître est déjà un bon point, et cela laisse présager des choses intéressantes pour l'avenir : il aura fallu attendre l'échec d'Assassin's Creed Syndicate pour que la série prenne un nouvel envol, et accessoirement remonte dans les ventes.