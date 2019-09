Les Dogs travaillent bien sur ''un mode multijoueur'', mais pas dans le cadre de The Last of Us II Les Dogs travaillent bien sur ''un mode multijoueur'', mais pas dans le cadre de The Last of Us II

L'une des annonces importantes du coté de The Last of Us : Partie II est l'absence de multi, une première pour le studio depuis bien longtemps, qui est du coup monté à la tribune pour expliquer que cette absence venait d'une volonté de privilégier un solo qui s'annonce très copieux, et que le segment multi a bien été envisagé durant un moment : juste qu'il a fallu faire un choix pour des raisons de timing.



De fait, les Dogs assurent que nous verrons un jour le multi ou plutôt « un » multi, fruit du résultat de l'équipe online et si tout porte à croire que ça aura rapport avec l'expérience « Factions » de la série, il se pourrait bien qu'on parle d'une sorte de stand-alone puisqu'on nous précise bien que ça n'entrera pas dans « le cadre de TLOU II ». Dans tous les cas, aucun plan n'est encore validé concernant la méthode de distribution, et encore moins la fenêtre de lancement.