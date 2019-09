The Last of Us Remastered arrive dans le PS Plus The Last of Us Remastered arrive dans le PS Plus

En prenant un peu d'avance sur ses habitudes, Sony a profité de son State of Play pour dévoiler la liste des jeux PS Plus d'octobre (à télécharger dès mardi prochain donc), où l'on trouvera d'ailleurs un certain remaster pour nous faire patienter jusqu'à sa suite :



- The Last of Us : Remastered

- MLB The Show 19



(Rappelons que ce remaster inclus l'extension stand-alone)