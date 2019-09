Alliance ''Playing for the Planet'' : Microsoft annonce à son tour ses engagements Alliance ''Playing for the Planet'' : Microsoft annonce à son tour ses engagements

Quelques heures après Sony, c'est au tour de Microsoft d'annoncer de premiers éléments concrets dans son engagement pour son alliance avec l'institut « Playing for the Planet », regroupant de nombreux acteurs de l'industrie déterminés à réduire les empruntes carbones pour l'avenir de la planète. Outre les précités, y figurent Rio, Supercell, Ubisoft, Twitch ou encore Google Stadia.



Pour en revenir à Microsoft, la firme annonce que si ses activités commerciales fonctionnent en carbone neutre depuis déjà 7 ans, il sera mis en place un ambitieux projet pilote visant à en faire de même pour les consoles, une première dans l'histoire du marché : 825.000 consoles Xbox vont être conçues pour être neutre en carbone.



Il s'agit pour Microsoft d'une première étape (qui en cas de succès se prolongera à d'autres produits), comptant d'ici 2030 réduire de 30 % leurs émissions de dioxyde de carbone des différentes chaînes d'approvisionnement. Selon l'institut Science Based Target, ces actions auront sur le temps des résultats supérieurs aux attentes de l'Accord de Paris.



Pour rappel, l'objectif de l'alliance « Playing for the Planet » est de pouvoir réduire de 30 millions de tonnes l'émission de CO2 d'ici un peu plus de 10 ans.