Charts US : Astral Chain accroche le top 10, pendant que Control passe inaperçu Charts US : Astral Chain accroche le top 10, pendant que Control passe inaperçu

Nouveau rapport de NPD, cette fois concernant les données du mois d'août où la Switch continue (comme depuis le début de l'année) d'être première du classement, sa relative jeunesse par rapport aux deux autres lui permettant d'afficher de meilleures performances qu'en 2018, là où PlayStation 4 comme Xbox One s'essoufflent doucement en attendant la relève l'année prochaine.



On ne peut pas non plus tartiner sur les jeux vu le manque de nouvelles sorties, permettant à Madden NFL 20 de rester en pôle position tandis que Fire Emblem : Three Houses résiste plutôt bien après son lancement record en novembre.



Il faut descendre un peu pour trouver Astral Chain qui accroche la 10ème place (en seulement deux jours), tandis que Man of Medan sauve les meubles contrairement au dernier représentant important du mois d'août : aucune trace de Control.



TOP DES VENTES US (AOÛT 2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda



1. Madden NFL 20

2. Minecraft

3. Grand Theft Auto V

4. Fire Emblem : Three Houses

5. Super Smash Bros. Ultimate

6. Super Mario Maker 2

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Mortal Kombat 11

9. Rainbow Six Siege

10. Astral Chain



11. Marvel's Spider-Man

12. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

13. Red Dead Redemption II

14. Call of Duty : Black Ops IV

15. Age of Wonders : Planetfall

16. Super Mario Party

17. Marvel Ultimate Alliance 3

18. New Super Mario Bros. U DX

19. The Dark Pictures : Man of Medan

20. Assassin's Creed Odyssey







TOP 10 DES VENTES US (2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo et Bethesda.



1. Mortal Kombat 11 (=)

2. Kingdom Hearts III (=)

3. Madden NFL 20 (+5)

4. The Division 2 (-1)

5. Anthem (-1)

6. Super Smash Bros. Ultimate (=)

7. Resident Evil 2 Remake (-2)

8. Grand Theft Auto V (Retour)

9. Red Dead Redemption II (-2)

10. Days Gone (-1)



Viré du classement : MLB 19 The Show