USA : Spider-Man (PS4) devient le plus grand succès des adaptations de super-héros

Pour fêter la ComicCon, l'institut NPD nous livre le top 10 des jeux de « super-héros » les plus vendus de l'histoire aux USA (ou en tout cas depuis le référencement mis en place vers 95), et sachez donc qu'un certain Spider-Man d'Insomniac Games est parvenu avec le temps à devenir leader.



L'araignée est d'ailleurs représentée à deux autres reprises (les deux premières adaptations des films de Sam Raimi) et on n'oubliera pas la présence de la trilogie Batman Arkham, nous rappelant qu'on aimerait bien avoir des nouvelles de Rocksteady.



1. Marvel's Spider-Man

2. Batman Arkham City

3. Batman Arkham Knight

4. LEGO Batman

5. LEGO Marvel Super Heroes

6. Spider-Man : Le Film

7. Spider-Man 2 : Le Film

8. Injustice

9. Batman Arkham Asylum

10. Injustice 2