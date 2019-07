Cinéma : Détective Pikachu devient le plus grand succès de l'histoire des adaptations

Dans sa toute dernière ligne droite (seul cinq pays diffusent encore le film en salles, dont la Neo-Zélande et le Portugal),est parvenu à devenir le plus grand succès de l'histoire du cinéma dans le domaine des « adaptations JV ».Avec 436 millions de dollars de recettes, le film mettant en scène Justice Smith et Ryan Reynolds (ce dernier dans le rôle du rongeur électrique) a donc dépassé pas à paset pour finir, qui avait pu obtenir un temps le trône grâce à la Chine, représentant à elle-seule la moitié des revenus.On rappelle qu'une suite est déjà en préparation, aussi bien en film qu'en jeu vidéo (sur Switch).