Super Monkey Ball Wii va avoir son remaster

Les rumeurs étaient insistantes et la confirmation se fait donc sans surprise : Super Monkey Ball va bien faire son retour sur PC, PS4 et Switch, et ce dès le 31 octobre (au Japon du moins).



Pas de « nouvel épisode » pour autant puisque Famitsu nous annonce qu'il s'agira plus exactement d'un remake de l'épisode Wii (Banana Blitz) paru en 2006, avec tout de même du contenu inédit.



En voici les premiers visuels.