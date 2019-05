Charts US : les chiffres hardware d'avril

Il aura de nouveau fallu passer par des sources autres que NPD pour avoir des précisions concernant les ventes hardwares US pour le mois d'avril 2019 où la Switch garde une certaine avance, aidée par son relatif jeune âge, ou plutôt par le fait que les deux autres commencent à lever le pied à 18 mois de la transition Next Gen : la PS4 fait par exemple moins de 50 % des ventes d'avril 2018, mais cela s'explique aussi sur le fait quen'a pas tout à fait le même poids commercial queLe futur bilan du mois de mai a bien peu de chance de faire évoluer cette tendance par le manque de AAA (exception faite de) et la sortie de la Xbox One All-Digital qui ne devrait pas créer la surprise.