The Last of Us II : les Dogs recrutent une dernière fois pour ''terminer'' le chantier

Toujours pas de date de sortie pour The Last of Us : Partie II, l'un des trois jeux first-party les plus attendus de la PlayStation 4, mais un certain espoir de voir arriver ce prochain bébé de Naughty Dog peut-être pas en fin d'année mais au moins pour le premier semestre 2020.



Le mois dernier, nous apprenions notamment le départ de certains doubleurs ayant terminé leur travail, et que la scène finale (en motion-capture) était bouclée. Cette semaine, c'est carrément Anthony Newman (co-directeur de projet) qui lance une dernière vague de recrutement pour « terminer » le chantier , renforçant l'attente des fans qui pensent enfin voir le bon bout.



Car il y a actuellement une véritable frustration devant le silence de Sony sur la communication de ses AAA : on sait donc que The Last of Us II se termine, que Death Stranding devrait sortir « plus tôt que prévu » selon les mots mêmes de Kojima, et que Ghost of Tsushima était déjà bien avancé dans son développement à l'annonce fin 2017, pour justement éviter une trop grande attente jusqu'à la sortie (là encore, selon les développeurs).



Alors : c'est pour quand tout ça ?