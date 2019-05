Square Enix : des bénéfices en baisse pour cette année fiscale, malgré Kingdom Hearts III Square Enix : des bénéfices en baisse pour cette année fiscale, malgré Kingdom Hearts III

Pas de nouvelle année record pour Square Enix car si l'éditeur enregistre bien un CA supérieur à l'année dernière (l'équivalent de 2,2 milliards d'euros, donc +8,2%), il en est tout autre pour les bénéfices qui restent néanmoins dans le vert, près de 200 millions d'euros, mais avec une grosse baisse de 35,7 %



En cause, des jeux qui ont coûté des sous mais qui n'ont pas rapporté autant que prévu : on pense évidemment à Shadow of the Tomb Raider et Just Cause 4, tandis que Square Enix ne nous fera pas l'affront d'évoquer The Quiet Man et Left Alive. A quelques portages près et les abonnements (FFXIV) qui restent eux élevés, le pilier de l'année fiscale aura évidemment été Kingdom Hearts III.



Quelques chiffres sinon :



- La série Final Fantasy a dépassé les 144 millions (+ 2 millions cette année fiscale)

- La série Dragon Quest a dépassé les 78 millions (+ 2 millions)

- La série Tomb Raider a dépassé les 74 millions (+ 7 millions)



Si le communiqué n'offre rien de plus, on rappelle néanmoins que Square Enix compte pour l'année en cours revenir vers un gros record, laissant forcément entendre la sortie d'une belle cartouche qui, si tout se passe comme prévu, devrait être un certain Final Fantasy VII Remake.