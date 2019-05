L'EA Access sur PS4 : c'est maintenant officiel L'EA Access sur PS4 : c'est maintenant officiel

Les bruits de couloirs et autres teasers allaient dans ce sens, et c'est maintenant pleinement officiel : le service EA Access arrivera bien sur PlayStation 4 après des mois de réticences de la part de Sony (qui à l'époque ne souhaitait pas de concurrence à son propre PS Plus).



Lancement prévu courant juillet donc, au même prix qu'ailleurs, donc 4,99€ par mois et 29,99€ l'année, vous permettant de jouer à une large partie du catalogue EA sans débourser un sou de plus, bénéficier de sorte de grosse démo, d'accès anticipé, et quelques autres offres promos.



UPDATE



- EA n'a pas transmis la liste complète du coffre mais le communiqué indique qu'on y retrouvera au moins les gros morceaux plus ou moins récents comme Battlefield 1, Star Wars Battlefront II, Burnout Paradise Remastered et autres simulations sportives.



- Et pour ceux qui demandent : non, vous ne serez pas automatiquement abonnés sur PS4 si vous l'êtes déjà sur One. Malheureusement.