Préférant donner la priorité à Apex Legends, Respawn met en pause le prochain Titanfall

Forcément conscient de tenir son premier véritable phénomène, Respawn se doit aujourd'hui de faire un choix et plutôt que de faire entrer une petite équipe en crunch constant sur Apex Legends, le studio préfère maintenir suffisamment de développeurs sur le suivi du projet en mettant de coté le prochain Titanfall qui aux dires d'Electronic Arts aurait pu sortir pour cette année fiscale.



Cela ne veut aucunement dire que le Battle Royale va soudainement recevoir des MAJ hebdomadaires, les effectifs n'étant pas suffisant, mais les fans auront déjà plus de chance de voir les choses s'améliorer sur la longueur, aussi bien sur les correctifs sur le contenu.



En revanche, aucun problème pour Star Wars Jedi : Fallen Order ayant sa propre équipe dédiée et qui ne bougera pas pour rendre la meilleure copie en novembre prochain.



Ce dernier fera son retour dans l'actualité en juin durant l'EA Play en marge de l'E3, événement qui permettra également de voir les nouvelles itérations sportives de l'éditeur, un certain Need for Speed ou encore la Saison 2 d'Apex Legends (et on imagine du neuf sur le suivi de Anthem).