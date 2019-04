Charts Japon : la Switch passe aussi les 8 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 15 au 21 avril 2019, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Coté Software :Morne période pour le Japon qui affiche des chiffres très bas dans son top 10, permettant au remake dede s'afficher sans mal malgré un quota de seulement 20.000 ventes en combinant les deux supports.Pour le prochain rapport, ça ne sera pasqui devrait bouleverser quelque chose mais on gardera néanmoins un œil attentif sur la performance ou non deCoté Hardware :Pendant ce temps et comme attendu, la Switch passe le cap des 8 millions d'unités vendues sur ce territoire, avec comme prochain objectif de profiter de l'actuelle faiblesse de la PS4 pour passer en tête de course, ce qui sera l'affaire d'une semaine ou deux.