Hajime Tabata travaille sur un nouveau RPG ayant pour thème le sport paralympique

Après avoir quitté Square Enix et sa nouvelle branche en novembre 2018, causant l'arrêt précipité du suivi de Final Fantasy XV, Hajime Tabata n'aura pas tardé à rebondir avec son nouveau groupe « JP Games », et de manière assez inattendue il faut l'avouer.



On apprend en effet que le tout nouveau projet du bonhomme a pour nom The Pegasus Dream Tour, un jeu officiel du Comité international paralympique qui mêlera sport et RPG dans un univers assez fantasy comme le montre déjà l'artwork ci-dessous.



Avec un lancement prévu pour la période des JO 2020 (donc dans un peu plus d'un ans), il ne faudra pas s'attendre à du gros AAA mais le titre devrait sortir de multiples supports, dont le mobile.