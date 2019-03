Square Enix envisage toujours de porter FFXIV sur Xbox One, mais aussi sur Switch et Stadia Square Enix envisage toujours de porter FFXIV sur Xbox One, mais aussi sur Switch et Stadia

On va finir par penser qu'il s'agit d'une mauvaise blague : un portage de Final Fantasy XIV pour la Xbox One est actuellement en cours entre Microsoft et Square Enix. On pourrait prendre ça au départ pour une bonne nouvelle mais ça fait tout de même 8 ans que les deux éditeurs sont en « discussion » : le jeu était au départ envisagé sur Xbox 360, puis sur Xbox One mais le cross-play était imposé et personne ne semblait en vouloir (entre consoles), puis c'est Microsoft qui voulait mais Sony non…



On peut au moins se dire que maintenant, il n'y a plus aucune raison vu que les barrières se sont globalement effondrées (en partie du moins) et que l'équipe estime que « la possibilité est grande ».



Notons d'ailleurs qu'il y a le même type de discussion actuelle avec Nintendo (pour la Switch) et Google (pour la plate-forme streaming Stadia). Là encore, dans les deux cas, le cross ne sera pas un problème puisque adopté par les deux entreprises.



(Source : GameSpot)