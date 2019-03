[LEAK] Une date de sortie pour Control [LEAK] Une date de sortie pour Control

Cela devient une drôle de routine mais c'est de nouveau le Microsoft Store qui a leaké sans prévenir une date de sortie, et on parle ici de Control (le prochain Remedy donc) qui arrivera le 27 août 2019 avec en petit bonus de précommande un skin et un pack de ressources.



(Note : la page a été retirée, bourde oblige, et l'annonce devrait être officielle ce 26 mars)



Une date qui devrait évidemment correspondre à tous les supports, donc PlayStation 4, Xbox One et PC, avec dans ce dernier cas une exclusivité d'un an à l'Epic Games Store.