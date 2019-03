Google Stadia : Phil Harrison estime que 30mb(s) seront suffisants pour profiter du rendu 4K Google Stadia : Phil Harrison estime que 30mb(s) seront suffisants pour profiter du rendu 4K

Comme on a pu le voir hier soir, il reste encore énormément de questions en suspend concernant le projet Stadia de Google, mais Phil Harrison a tenu à apporter quelques précisions sur la bande-passante, aka le nerf central de tous ceux interrogés par la technologie du Cloud-Gaming.



Et selon cette ancienne tête connue de Sony comme de Microsoft, s'il fallait encore du 25mb/s pour pouvoir afficher du 1080/60FPS, donc un peu plus de 3mo/s, les diverses optimisations permettront d'ici la sortie de pousser du 4K avec au moins 30mb/s, donc globalement du 4mo/s pour être assuré d'être tranquille si du moins la promesse est tenue.



On imagine donc qu'au lancement, une bonne partie de la population pourra au moins s'essayer à tout cela (au moins en 1080p), et reste donc à attendre cet été pour savoir quels seront les tarifs adoptés pour ce nouveau modèle de diffusion.



(Source : Kotaku)