Charts US : Anthem au sommet, la grosse surprise Jump Force, et les larmes de Crackdown 3

On passe aux charts US avec l'habituel rapport mensuel du groupe NPD qui va donc ici se charger de nous expliquer la situation du mois de février, avec un marché en légère hausse notamment grâce au software et pour cause : Anthem, Jump Force et Metro Exodus parviennent à créer tous trois la surprise !



Coté Software :



- Anthem est le deuxième meilleur lancement de l'histoire de Bioware, derrière Mass Effect 3.

- Jump Force balaye toutes les prédictions en étant le troisième meilleur démarrage de l'histoire de Bandai Namco aux USA.

- Toujours haut placé pour le deuxième mois consécutif, Kingdom Hearts III dépasse de 80 % les ventes du deuxième épisode sur le même laps de temps.

- Metro Exodus est le meilleur lancement de la série (+50 % par rapport à Last Light).

- Il paraît que Crackdown 3 est sorti.



Coté Hardware :



- Tout comme en janvier, la Switch est première du classement.

- Il s'agit du mois de février le plus prolifique de Nintendo depuis 2011.

- Les ventes des différentes manettes Switch (joycon & pad pro) sont en hausse de 80 % par rapport à février 2018.



TOP DES VENTES US (FEVRIER 2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Anthem

2. Jump Force

3. Kingdom Hearts III

4. Far Cry : New Dawn

5. Red Dead Redemption II

6. Resident Evil 2

7. Super Smash Bros. Ultimate

8. Metro Exodus

9. NBA 2K19

10. COD Black Ops IV



11. New Super Mario Bros. U DX

12. Mario Kart 8 Deluxe

13. GTA V

14. Assassin's Creed Odyssey

15. Zelda : Breath of the Wild

16. Minecraft

17. Super Mario Party

18. Rainbow Six Siege

19. Madden NFL19

20. Spider-Man



TOP 10 DES VENTES US (2019)

- Classement par valeur.

- Pas de ventes numériques sur PC hors Steam.

- Pas de ventes numériques pour les jeux Nintendo.



1. Kingdom Hearts III (=)

2. Anthem (N)

3. Resident Evil 2 (-1)

4. Jump Force (N)

5. Red Dead Redemption II (+1)

6. Super Smash Bros. Ultimate (-1)

7. COD Black Ops IV (-3)

8. New Super Mario Bros. U Deluxe (-5)

9. NBA 2K19 (-1)

10. Ace Combat 7 (-3)