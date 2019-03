Fortnite : par défaut, le cross-play divise maintenant les communautés (PS4 & One, Switch & Mobile) Fortnite : par défaut, le cross-play divise maintenant les communautés (PS4 & One, Switch & Mobile)

La dernière MAJ de Fortnite a fait parler d'elle et Epic Games apporte maintenant quelques précisions officielles car comme chacun sait maintenant, le cross-play a subit quelques modifications de taille : par défaut, joueurs PS4 & One se retrouveront ensemble, tandis que ceux sur Switch iront se tabasser avec les joueurs mobiles (iOS & Android).



Aux yeux de l'éditeur, cela sert à la fois à l'optimisation des serveurs, mais également en réponses à diverses plaintes sur Reddit & co, où l'on avait d'un coté des consoleux qui trouvaient injuste que les joueurs Switch & mobiles bénéficient en exclusivité de la gyroscopie (surtout que la Dual Shock 4 pourrait proposer l'option, théoriquement), tandis qu'inversement, les joueurs Switch ont indiqué être désavantagé face à ceux bénéficiant du 60FPS. Un problème donc balayé mais temporairement vu que le 60FPS est bien disponible sur mobile, mais uniquement sur des appareils récents, et que ça finira par devenir la norme pour tous.



Dans tous les cas, comprenez bien que l'on parle encore une fois d'une option « par défaut », donc quand vous lancerez tranquillement votre matchmaking quel que soit le mode de jeu. Il sera en revanche toujours possible d'inviter un ami dans votre équipe quel que soit son support et sans restriction, et si Epic Games ne précise rien à ce sujet, il est probable que la session sera liée au support du leader (donc PS4/One ou Switch/Mobile).