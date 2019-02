Kingdom Hearts : Square Enix prévoit déjà au moins un épisode annexe avant le IV Kingdom Hearts : Square Enix prévoit déjà au moins un épisode annexe avant le IV

Il est actuellement impossible d'estimer quand arrivera Kingdom Hearts IV mais les équipes ont visiblement déjà dressé quelques plans sur l'avenir. Dans l'ouvrage « Kingdom Hearts III Ultimecia » paru aujourd'hui, la firme fait savoir officiellement qu'au moins un nouvel épisode « annexe » (terme très relatif dans cette série) arrivera avant le quatrième vrai chapitre, et reste donc à savoir quand et sur quel(s) support(s).



Une habitude pour les fans de la franchise, qui ont vu sortir pas moins de cinq jeux entre Kingdom Hearts II et Kingdom Hearts III (et ce sans compter les expériences mobiles & navigateur), et on en profite pour rappeler que ce dernier n'a pas terminé sa carrière puisque Nomura a déjà confirmé l'arrivée cette année d'au moins deux DLC : un gratuit, et un payant.





UPDATE

- Selon les données de Famitsu, Kingdom Hearts III se serait vendu à environ 100.000 unités en dématérialisé (au Japon) dans sa période de sortie, pour un total qui avoisinerait donc les 900.000 ventes à l'heure actuelle (770.000 en physique).