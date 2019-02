Fallout 76 : une année 2019 riche en contenu pour relancer l'aventure Fallout 76 : une année 2019 riche en contenu pour relancer l'aventure

Fallout 76 fut le vilain petit canard de 2018 mais Bethesda veut encore y croire, ne serait-ce que pour l'image, et dévoile donc comme promis sa feuille de route de l'année, destinée autant à corriger la masse de problèmes (en partie du moins) qu'à améliorer le contenu en place.



Un programme d'ailleurs découpé en trois parties, à raison d'une par saison.



Au printemps 2019 : MAJ « Wild Appalachia »



12 mars : possibilité de décorer son camp

12 mars : ajout du craft pour de brassage et de la distillation

19 mars : ouverture de l'event Parade de Carnaval

26 mars : mode survie avec PVP total sans restrictions

9 avril : ajout de nouvelles quêtes sur le thème « Pure Terreur »

9 avril : système de fabrication de distributeur pour la revente entre joueurs

16 avril : ajout d'un nouvel appareil photo

7 mai : ajout de nouvelles quêtes sur le thème « Toujours plus haut»

7 mai : les sac à dos seront désormais personnalisable

23 mai : arrivée du marchant légendaire pour obtenir du matos de haut niveau



A l'été 2019 : MAJ « Nuclear Winter »



- Nouveau mode de jeu Nuclear Winter (pas plus d'infos)

- Nouveaux raids (abris 96 et 94)

- Arrivée du palier Légendaire (pour les joueurs 50 et plus)



A l'automne 2019 : MAJ « Wastelanders »



La période la plus importante selon Bethesda qui compte y offrir de nouvelles fonctionnalités, des events supplémentaires et surtout de nouvelles quêtes principales.