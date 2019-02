Japon : Smash Bros Ultimate a dépassé les 3 millions (+ autres chiffres démat) Japon : Smash Bros Ultimate a dépassé les 3 millions (+ autres chiffres démat)

Pas besoin de faire des paris pour savoir quand Super Smash Bros. Ultimate atteindra les 3 millions de ventes au Japon : c'est déjà fait. Famitsu vient en effet de livrer les chiffres du secteur dématérialisé en décembre qui permettent d'ailleurs d'approfondir certaines données (sachant qu'on n'a pas ceux de janvier).



Ainsi, Super Smash Bros. Ultimate a fait 309.229 ventes sur l'eShop, signifiant donc que les 3 millions sont atteints puisqu'au dernier rapport, il y avait 2,76 millions de ventes physiques. Plus impressionnant, la version PS4 de Playerunknown's Battlegrounds prouve encore une fois que dans certains jeux, il vaut mieux regarder vers le numérique : seulement 10.000 ventes en physique… et 144.000 unités vendues sur le PS Store !



A part cela, on peut rajouter 25.000 ventes à Judgment (ce qui fait au moins 260.000 au total), 45.000 ventes pour Super Mario Party qui permet d'assurer son statut de million-seller sans même compter les chiffres dématérialisés d'octobre et novembre, mais également 62.000 ventes tout de même pour God Eater 3 sur PS4, ce qui n'est pas mal quand on sait qu'il a disparu des charts aux alentours des 200.000.



Dernier point pour Dragon Quest Builders 2 où, si la version Switch dépasse celle sur PS4 d'une courte tête en physique, le numérique inverse la tendance : 54.652 sur PS4, et 33.506 sur Switch.