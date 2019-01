Bandai Namco : le prochain projet Dragon Ball sera donc un action-RPG

Les japonais sont tellement coutumiers du spoil qu'ils ne savent même plus garder une surprise pour un simple événement, et c'est donc au lendemain même de l'annonce d'un nouveau projetle 26/27 janvier (« Mais on ne peut pas en dire plus ! ») que l'éditeur ne peut s'empêcher d'en parler en déclarant qu'il s'agira donc d'un action-RPG.On sait que le terme peut-être large mais la licence est déjà habituée à ce style, ou du moins pour les jeux « Dragon Ball » (non Z), sauf si l'on ose se rappeler de la trilogie Atari sur GBA.Bref, rendez-vous à la fin du mois, avec également l'annonce du ou des premiers personnages du Season Pass 2 de, avec haute possibilité de voir Jiren dans le lot.