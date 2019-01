L'Epic Games Store s'offre The Division 2, au détriment de Steam

Vorace, Epic Games vient probablement d'infliger le plus gros coup de poignard à Steam depuis l'ouverture de l'Epic Games Store en signant un partenariat de « relative » exclusivité PC sur: le lancement sur la plate-forme de Valve est désormais annulé (mais ça sortira également sur uPlay).Tim Sweeney (boss d'Epic) en rajoute d'ailleurs une couche en déclarant que ce gros titre du premier trimestre 2019 ne sera qu'une première étape dans leur nouveau partenariat avec Ubisoft, et on peut donc s'attendre à l'arrivée d'autres titres, probablement anciens, mais également quelques uns de ceux à venir (…).Jusqu'à présent, si l'Epic Games Store avait déjà eu droit à de jolie affaires d'exclusivités, cela concernait surtout la scène indépendante mais avec Ubisoft, Valve perd (totalement ou en partie, l'avenir le dira) l'un des éditeurs les plus porteurs de sa plate-forme : en 2018,etfiguraient tous trois dans le top 12 des jeux ayant le plus rapporté d'argent sur Steam.Parallèlement, Epic a également annoncé l'arrivée future de son Store sur Android (permettant de se désolidariser encore un peu plus de Google Play) mais ne peut pour l'heure rien faire sur iOS et consoles, ces différents environnements étant encore trop fermés.- Justement tiens, voici une vidéo décrivant les caractéristiques techniques de la version PC.