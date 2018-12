From Software a encore 2 projets secrets From Software a encore 2 projets secrets

Il y a un peu plus de deux ans, Hidetaka Miyazaki de From Software affirmait que le studio avait « 3,5 jeux » en préparation, le 0,5 étant dédié à un projet de moindre envergure qui serait différent de leurs habitudes.



Lors d'une dernière interview accordée à 4Gamer, l'homme a confirmé que ce projet était bien le récent Déraciné (PSVR) et si Sekiro : Shadows Die Twice fait forcément partie du lot, ce n'était pas le cas de Dark Souls Remastered et Metal World Chaos XD, les deux étant considérés comme de simples commandes d'éditeurs, respectivement Bandai Namco et Devolver Digital.



Les matheux de génie concluront donc qu'il reste encore deux jeux mystères actuellement en préparation, qui devront attendre « de prendre forme avant de pouvoir en parler à tout le monde ». On peut facilement estimer qu'un des deux sera le retour de Armored Core (teasé à de nombreuses reprises) tandis que Miyazaki préfère de suite couper court à quelques espoirs concernant le dernier élu : on nous dit que les clins d'oeil à Bloodborne dans Déraciné ne veulent absolument rien dire (au point que le producteur regrette aujourd'hui de s'être amusé à ça) et qu'un reboot/suite de King's Field n'était pas à l'ordre du jour puisque Miyazaki estime que ce genre de choses ne peut se faire sans Naotoshi Jin (ancien boss de From Software qui a fait ses valises il y a quatre ans).