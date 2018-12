Suda51 se prépare pour No More Heroes 3 Suda51 se prépare pour No More Heroes 3

Suda51 l'a dit à de nombreuses reprises : le développement d'un No More Heroes 3 dépendra du succès du futur Travis Srikes Again, sorte de spin-off en compilation d'épreuves old-school rendant parfois hommage à quelques figures de la scène indépendante.



Un titre qui n'arrivera que le 18 janvier prochain sur Switch mais cela n'empêche pas le créateur de prendre (au cas où) un peu d'avance en déclarant lors d'un event preview que les premières idées pour un « NMH3 » sont en train d'être mises en place, ce qui laissera un certain espoir pour les fans de la franchise qui ont dû accumuler du skill en matière de patience.



Car on rappelle tout de même que ce troisième épisode a été « annoncé » il y a plus de six ans, avec la volonté au départ d'en faire une exclusivité Wii U.