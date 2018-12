[Rumeur] Une démo prologue pour 13 Sentinels ?

Au TGS 2015, Vanillaware officialisait le développement de. Quatre ans plus tard, on n'a toujours aucune date de sortie pour ce titre désormais exclusif à la PlayStation 4 (la version Vita ayant été annulée) mais le développeur pourrait bien trouver un moyen de se faire pardonner avec une petite démo à grignoter.L'organisme de classification coréen (qui ne se trompe jamais ou très rarement) vient en effet d'enregistrer un certain, laissant suggérer une éventuelle version d'essai en marge d'une nouvelle présentation qui se fait attendre.