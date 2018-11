Rocksteady : J.Schreier (Kotaku) dément les rumeurs sur une adaptation de Superman Rocksteady : J.Schreier (Kotaku) dément les rumeurs sur une adaptation de Superman

Jason Schreier, l'homme qui a une oreille dans chaque bureau de développement, vient de revenir dans le cadre d'un podcast sur les nombreuses rumeurs autour de Rocksteady, studio à l'origine des excellents Batman Arkham et qui s'est muré dans le silence depuis plus de trois ans.



Et donc sans vouloir gâcher la surprise en disant concrètement à quoi s'attendre, Schreier préfère dire plutôt ce qu'il ne faudra pas espérer et balaye dans sans pitié toutes les rumeurs sur une adaptation de la franchise Superman.



« Chaque rumeur que j'ai pu entendre est une connerie. Comme il y a des rumeurs sur Superman et la Justice League, j'ai l'impression que ces rumeurs engendrent d'autres rumeurs. Et ça finit par être accepté car si vous voyez quatre rumeurs différentes sur Superman, vous vous dîtes ‘Oh évidemment, ils travaillent sur Superman.' »



« Ce que j'ai personnellement entendu n'a rien à voir avec Superman. »



Schreier semble en revanche approuver le fait qu'il s'agirait bien d'un jeu de Super-Héros sur le modèle Jeux à Service, ce qui laisse donc entendre du multi même si le terme est très vague.



A voir, une fois de plus, si les Game Awards permettront enfin d'en savoir davantage.