Mario Tennis Aces : infos de la MAJ 1.2

Nintendo va lâcher une grosse MAJ (1.2.0) pour Mario Tennis Aces dès demain afin de répondre à quelques unes des principales problématiques du jeu depuis son lancement.



Ainsi, outre l'arrivée de Koopa Troopa en personnage jouable (si vous ne l'avez pas déjà débloqué en juillet) et celle de Bloups en récompense de compétition, voici donc les choses à retenir :



- Gros rééquilibrage, à la fois pour limiter les persos cheat (Bowser Jr et Waluigi) tout en donnant davantage d'intérêt à d'autres en retrait (Toad, Wario, Toadette)…

- Les services spéciaux demanderont cette fois 30 % de jauge (contre 25 % avant).

- Les contres de frappes puissantes devront être encore plus précis.

- Option pour valider uniquement les courts classiques en Match Libre online.

- Option pour recommencer une mission du mode histoire (en passant par le menu pause).

- Rééquilibrage du mode Histoire pour atténuer un peu le challenge.

- Les plongeons techniques enfin limitées au stick, afin d'éviter de misérables fails en appuyant sans faire exprès deux fois sur Y lors d'un lob.