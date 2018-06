Auprès de Famitsu, Spencer commence à évoquer le cas de la Xbox Next Gen Auprès de Famitsu, Spencer commence à évoquer le cas de la Xbox Next Gen

Faisant également le jeu de l'interview pour la période post-E3, Phil Spencer a répondu aux questions de Famitsu pour évoquer les contours de l'horizon Xbox, attestant qu'il continuerait à améliorer la qualité des relations avec les développeurs japonais, chose dont pouvait se féliciter Microsoft il y a une dizaine d'années avant un recul qui a desservi longtemps la Xbox One, bien que les choses commencent aujourd'hui à s'améliorer entre le soutien de Bandai Namco et Capcom, et un léger rattrapage dont récemment NieR Automata.



Spencer le promet d'ailleurs : d'autres annonces doivent encore arriver à ce sujet, tout comme une volonté de pousser à nouveau le catalogue first-party via l'acquisition récente de cinq studios (voir six quand on sait que Playground compte deux branches).



On sent d'ailleurs que le discours a bien changé depuis 2013, période que le constructeur aimerait probablement oublier, et pour la « Xbox Next Gen », on ne parle plus maintenant de TV/Sports ou de All-in-One, mais de quelque chose de plus concret : par quelques mots, Spencer entend miser sur l'importance des first-party, que le jeu vidéo soit de nouveau au centre de la machine, tout en rajoutant vouloir offrir « le hardware le plus puissant ». Rien d'étonnant pour ce dernier point tant il est probable que la philosophie One X soit renouvelée d'ici… disons deux ans ?