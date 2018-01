Dragon Ball FighterZ : le casting de la bêta Dragon Ball FighterZ : le casting de la bêta

Bandai Namco dévoile la liste des personnages de Dragon Ball FighterZ qui seront accessibles durant la dernière période de bêta, cette dernière se tenant du 14 au 16 janvier, et même dès le 13 pour ceux qui ont précommandé le produit.



11 combattants donc :



- Goku

- Vegeta

- Krilin

- Gohan (adulte)

- Piccolo

- Nappa

- Android 18

- Freezer

- Cell

- Kid Buu

- Beerus



En plus de sept arènes et trois modes de jeu, dont l'indispensable Training pour cerner toutes les bases.



Le titre sortira dans les bacs ce 26 janvier sur PC, PS4 & One.